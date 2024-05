Cannes, come si presenta Eva Green al party: tutti a bocca aperta

22 maggio 2024 a

Eva Green, l'attrice francese nella giuria del Festival del cinema di Cannes, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo look per il party di Chopard. Eva Green, infatti si è presentata con un lungo abito nero di velluto con una scollatura esagerata e completamente trasparente che metteva in risalto il suo décolleté generoso.

Un look elegantissimo e sensuale insieme che ha lasciato tutti i presenti letteralmente a bocca aperta.

L'attrice, diventata famosa per aver recitato nel film The Dreamers di Bertolucci, è stata poi protagonista di altre fortunate pellicole come Le crociate di Ridley Scott, al fianco di Orlando Bloom. Nel 2006 ha interpretato il ruolo di Vesper Lynd nel film di 007 Casino Royale. Con il suo “sguardo magnetico” ha rivoluzionato l'immagine della Bond Girl e vinto il Bafta Award.

Oggi 22 maggio sarà protagonista a Cannes la nostra Valeria Golino che presenterà in anteprima mondiale il primo (di sei) episodio di L’arte della gioia, serie prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film e liberamente adattata dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane fino a raggiungere il successo all’estero.