Di Martedì, Lella Costa: "Ho capito perché si fa chiamare il presidente", veleno su Meloni

29 maggio 2024 a

a

a

Lella Costa attacca Giorgia Meloni. A Di Martedì tutti gli ospiti della puntata hanno una propria opinione su quanto accaduto a Caivano. Riavvolgiamo il nastro. Come vi abbiamo raccontato di fatto il premier ha salutato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, con parole chiare: "Presidente De Luca, quella stronza della Meloni. Come sta?".

Con queste parole il presidente del Consiglio si è rivolto al governatore della Regione Campania in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo. Meloni ha rimandato così al mittente l’epiteto con il quale De Luca l’aveva definita in un fuori onda in Transatlantico a febbraio scorso, durante le proteste contro l’autonomia differenziata dei sindaci campani a Roma.

In un video pubblicato dall’account Atreju, con la didascalia 'Giorgia, insegnaci la vita'. A quel punto pronuncia la frase in questione. De Luca non si scompone e la saluta normalmente rispondendo prima "Benvenuta", poi: "Bene di salute". Meloni ha continuato quindi i saluti con le altre autorità presenti. Ecco, fin qui i fatti. Ma Lella Costa va all'attacco: "È una forma di bullismo, ora capisco perché si fa chiamare il presidente e non la presidente: perché ha degli atteggiamenti veramente maschili". Insomma a sinistra non ce la fanno proprio. Continuano a rosicare.