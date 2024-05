Ruota della Fortuna, scoppia il caso Salvatore: "Tutte le volte che esce la macchina..."

29 maggio 2024 a

A La Ruota della Fortuna è il momento magico di Salvatore da Cisternino. Il concorrente ha infatti trionfato nella puntata del 28 maggio portandosi a casa il montepremi guadagnato nel corso delle varie manche e anche il Suv messo in palio ogni sera nello studio del programma. Sono bastate poche consonanti e poche vocali per centrare il piatto grosso. La definizione era molto semplice: "Moda degli anni Sessanta".

La risposta in soli 15 secondi è stata diretta: "Nasce la minigonna". Applausi e si corre ad aprire la busta con il premio vincente, il Suv. Grandissima festa in studio. Ma sui social in pochi minuti è scoppiato il caso. Infatti qualche telespettatore ha lanciato la solita tesi complottista: "Mah, le altre buste con i premi andrebbero aperte tutte".

"Ma scusate nemmeno una lettera?!": Ruota della Fortuna, il grave sospetto dopo la definizione

E qualcuno lo segue: "Sono contenta per Salvatore da Cisternino, ma a questo punto andavano aperte tutte le buste per correttezza", "Quando esce la macchina si fa fare un altro giro alla ruota per fare vedere che in uno spicchio a caso non c'è la macchina", commenta qualche telespettatore su X. Insomma qualcuno scorda che nel programma è presente un notaio che non solo è garante del regolamento ma ne risponde in prima persona. Una polemica davvero sterile che non deve mettere in secondo piano il dato più importante: lo share de La Ruota della Fortuna è in costante ascesa. Liorni è avvisato...