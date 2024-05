Ruota della Fortuna, il sospetto dopo l'ultima manche: "Nemmeno una lettera?!"

28 maggio 2024 a

a

a

A La Ruota della Fortuna continua la sfida serratissima tra i vari campioni in carica e gli sfidanti. Il quiz show di Gerry Scotti continua a far registrare ascolti da capogiro. Uno share in grado di impensierire L'Eredità di Marco Liorni. La formula classica dello show è quella semplice dei tempi d'oro di Mike Bongiorno. Definizioni, vocali e consonanti animano il pomeriggio di Canale Cinque. Ma qualcuno contesta sui social (dove il programma è commentatissimo) il gioco finale: ogni puntata si chiude con una definizione da dare in 15 secondi e in automatico al concorrente vengono fornite di default le consonanti e le vocali più comuni per frequenza nella lingua italiana.

Ma non tutte le sere le cose filano lisce. C'è chi ha la fortuna di beccare diverse consonanti e diverse vocali e c'è chi invece resta praticamente a bocca asciutta e per indovinare deve per forza appoggiarsi alla definizione iniziale.

"Ma se po' fa? Soldi e un Suv": Ruota della Fortuna, l'insulto gratuito su Simone

Una circostanza che si è ripetuta in alcune delle ultime puntate. Così qualche telespettatore sbotta sui social: "La cosa che mi chiedo per l'ultimo gioco è, le loro lettere sempre quelle sono, le frasi le fanno loro, facendone comparire 5 una sera o zero come stasera, non si potrebbe pensare a favoritismi?".E ancora: "Regolamento alla mano per la manche finale, il concorrente ha a disposizione la N, la R, la T e la E che sono le lettere più comuni della lingua italiana". La manche finale di stasera dopo aver verificato che queste lettere ci siano:..." e a corredo la foto con il tabellone bianco. Insomma insieme agli ascolti per La Ruota della Fortuna crescono anche i dibattiti sui social.