Ruota della Fortuna, "avete visto l'ultima inquadratura...":il sospetto dopo il gioco finale

A La Ruota della Fortuna Salvatore da Cisternino continua a dominare il gioco. Anche nella puntata di ieri sera, giovedì 30 maggio, il campionissimo si è fatto valere nel groviglio di consonanti e di vocali. Ma dopo la puntata sui social qualcuno, come sempre, ha avanzato le teorie del complotto che sono una costante dei flussi di commenti sui quiz show che vanno in onda sia su Mediaset che sulla Rai: "È normale che in chiusura di trasmissione l'ultima inquadratura sia caduta sulla ruota finale che aveva illuminati due spicchi diversi da quelli visti in precedenza?".

Teorie e misteri (spesso infondati) che alimenano il dibattito sui social. Per fortuna c'è anche chi si concentra sui concorrenti e di fatto avanza una considerazione che fa riflettere: La sfidante Grazie fa notare che sia lei che il campione Salvatore e lo sfidante Matteo sono tutti pugliesi, ma trasferiti per motivi di studio o di lavoro altrove. Una costante, comunque, di questa breve edizione della Ruota della Fortuna". Insomma tre storie di vita che si intrecciano nello studio di Gerry Scotti. Intanto gli ascolti tengono e continuano a salire. Questa edizione della Ruota della Fortuna è un successo senza precedenti.