Kate Middleton, Caprarica: "Ecco cosa accadrebbe se venissero a mancare lei e Carlo"

Cosa accadrebbe se venissero a mancare sia Re Carlo che Kate Middleton? Una risposta prova a darla in un'intervista su Oggi Antonio Caprarica, giornalista e da sempre esperto di Royal Family: "Pensiamo a scenari che nessuno si augura, ma purtroppo possibili. Se mancassero sia Carlo che Kate, come potrebbe reagire William, che si ritroverebbe da solo con tre bambini piccoli? È un uomo complicato, che agisce d’impulso, non ascolta nessuno. Potrebbe decidere di passare la corona al figlio George. Ma chi può esercitare la reggenza fino ai suoi 18 anni? Solo una persona: Harry".

E Camilla? "Camilla è semplicemente una regina consorte, non è in linea di successione al trono". Poi parla dell'ipotesi di un'abdicazione da parte di Re Carlo: "Rinuncerebbe solo se fosse del tutto impossibilitato fisicamente e mentalmente. Ma con William tutto potrebbe cambiare.

Lo chiamano "Il principe dalle 10 alle 16", fa gli orari di un travet, non è uno stakanovista, pensa soprattutto a moglie e figli, giustamente. Se la nonna e il padre credevano che il loro ruolo avesse un mandato divino, William lo considera solo un lavoro. E non escluderei che a 75-80 anni lasci il trono al primogenito George. Sempre che tutto vada come la successione prevede". Insomma a quanto pare lo scenario sul futuro della Royal Family potrebbe essere del tutto imprevedibile.