PiazzaPulita, Paolo Mieli dà una lezione alla sinistra: "Premierato non è un golpe"

Roberto Tortora 04 giugno 2024 a

a

a

Elezioni europee, progetto di premierato e agenda di governo. A Piazzapulita, programma di approfondimento politico di La7 e condotto da Corrado Formigli, si discute di tutto questo con un ospite di riguardo, il giornalista e saggista Paolo Mieli, ex-direttore della Stampa e del Corriere della Sera. A differenza dei proclami allarmistici della sinistra, con la solita obiettività Mieli analizza la questione del premierato, cioè dell’elezione diretta del presidente del Consiglio, con più lucidità.

"Due gesti assolutamente insignificanti": Paolo Mieli stronca Giuseppe Conte | Video

Queste le parole di Mieli: “Se Meloni fa la riforma del premierato secondo le regole della Costituzione su cui ha giurato e secondo le regole del Parlamento e non ottenendo la maggioranza si sottopone al referendum come è normale che sia, questa cosa non la possiamo presentare, lo dico con calma,… non possiamo presentarla come un colpo di Stato. È una stupidaggine dire che stia facendo la fascista. Fare una riforma costituzionale rispettando tutti i passaggi e lasciando a tutti noi la decisione finale è qualcosa già usato varie volte, come la riforma Renzi. È democrazia”. Insomma Mieli non si accoda ai toni catastrofici della sinistra e prova a dare una lettura razionale di ciò che ha in mente di fare l'esecutivo. Un'analisi lucida di cui Conte e Schlein dovrebbero tenere conto...