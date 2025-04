Otto e mezzo, Paolo Mieli fa impazzire la sinistra: "Cosa si è portata a casa Meloni"

Anche Paolo Mieli ha accolto di buon grado il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Donald Trump . Ieri, giovedì 17 aprile, il presidente del Consiglio è volata a Washington per incontrare alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti. La leader di Fratelli d'Italia è stata accolta con tutti gli onore. E il tycoon, in più occasioni, ha sottolineato la bravura di Meloni e il suo ruolo di tramite tra Usa e Unione europea. Alla faccia di tutti i gufi di casa nostra.

"Da questo viaggio americano Meloni si porta a casa il fatto che sia Trump sia Vance le hanno confermato il ruolo di essere l'interlocutrice loro in Europa - ha spieagto Mieli -. Il famoso ponte. E siccome noi sappiamoi che tutto il viaggio è stato preparato d'accordo con Ursula von der Leyen potrebbe voler dire che il tramite del rapporto con l'Ue passi per Giorgia Meloni. Poi mica è andata lì a mercanteggiare, non poteva portare niente di concreto. Secondo me - ha concluso - è andata bene".