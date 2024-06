Otto e Mezzo, Travaglio gelido su Conte: "I 5 Stelle? Sconfitti tra gli sconfitti"

10 giugno 2024 a

Marco Travaglio a Otto e Mezzo ha qualche imbarazzo nel parlare del risultato delle Europee. Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppi di fatto ha raccolto meno del 10 per cento e dunque il direttore del Fatto non si sottrae al commento in negativo della prestazione dei grillini: "Sono gli sconfitti tra gli sconfitti, il Movimento ha perso più di 5 punti percentuali nel giro di due tornate elettorali", tuona Travaglio.

Poi commenta la vittoria di Fratelli d'Italia: "Non parlerei di una crescita o di una vittoria. FdI ha perso 700 mila voti ma ha guadagnato 3 punti percentuali e dopo due anni di governo, due anni di governare male, a mio parere, è un miracolo".

A questo punto analizza anche il risultato del Pd: "Ha ottenuto diversi voti dall'area che la Schlein prometteva di smantellare ma di certo la segretaria che vince si festeggia". Infine mastica amaro anche per Forza Italia: "Un partito che ha raggiunto il 10 per cento anche grazie agli alleati che portava nel simbolo, ma di certo dopo la morte di un grande leader come Silvio Berlusconi, di certo il successo è innegabile". Insomma Travaglio non risparmia critiche ai Cinque Stelle, ma di fatto prova, seppur tra le righe prova a sminuire la vittoria di Fdi...