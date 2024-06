Reazione a Catena, figuraccia delle Gianduja: "Dove ha perso Napoleone?"

10 giugno 2024 a

A Reazione a Catena è la serata degli "Amici degli Amici". Sebastiano, Antonio e Lorenzo hanno sfidato le Gianduja. A L'intesa vincente, dove di fatto si decide quale delle due squadre si va a giocare la catena finale che porta qualche soldino nelle tasche dei concorrenti, ecco che accade l'impensabile. Maria, Cristina e Simona per accedere alla finalissima avrebbero dovuto azzeccare almeno 11 definizioni.

Ma si mette subito male. Infatti quando sullo schermo è comparsa la definizione “Waterloo”, nessuna ha saputo formulare una frase scegliendo addirittura di passare la mano. Pino Insegno, invece, è rimasto di sasso e dopo da questa scelta ha tirato le orecchie alle concorrenti citando ovviamente Napoleone Bonaparte. “Dove è stato sconfitto Napoleone?” ha chiesto il conduttore, ma la concorrente non è riuscita a rispondere.

“Te lo ricordi, ti giustifichi? Domani vieni accompagnata dai genitori. Dove stato sconfitto? A Waterloo! Lo so pure io” ha ironizzato Pino Insegno. Poco prima altro grane strafalcione: la definizione di “Cosa-Dici-Brindando" ha generato la risposta "salute”, in realtà era "con-cin".Insomma una serata da dimenticare per le Gianduja... I rivali invece hanno risposto in modo corretto all'ultima catena e hanno portato a casa qualche migliaia di euro. Intanto gli ascolti continuano a salire e Pino Insegno sta vincendo la sua sfida.