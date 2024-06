Stasera Italia, Molinari gela la grillina in tv: "Autonomia non toglie niente a nessuno"

20 giugno 2024 a

L'Autonomia è il tema principale al centro del dibattito di Stasera Italia. Il leghista Riccardo Molinari dà una lezione alla grillina Dolores Bevilacqua che contesta la riforma varata dalla maggioranza: "L'Autonomia non toglie niente a nessuno. C'è chi parla dei giovani che dal sud dovranno spostarsi al nord per trovare lavoro e per studiare. La sinistra che da qualche giorno porta avanti questa retorica usa parole e racconta fatti che si riferiscono all'Italia di oggi. Con l'Autonomia invece le regioni avranno capacità ampliate e ribadisco nessuno sarà penalizzato".

E sul tema dell'autonomia è intervenuta anche la senatrice emiliana della Lega, Elena Murelli: "L’Autonomia sarà una grande occasione per tutto il Paese. Una riforma per valorizzare i territori e i bravi amministratori, che dovranno assumersi le loro responsabilità di fronte ai cittadini. Con il voto di ieri il Parlamento si è espresso per dare la possibilità a tutti di valorizzare le eccellenze. L’auspicio è che le Regioni siano all’altezza di accettare questa sfida. Un’opportunità per tutti, impossibile senza il lavoro del ministro Calderoli e l’impegno del vicepremier Matteo Salvini. È evidente il cortocircuito a sinistra, ora contraria all’Autonomia dopo aver sostenuto la riforma del Titolo V. Non comprendiamo poi le dichiarazioni di certi governatori che, andando contro le loro stesse posizioni di 7 anni fa, preferirebbero restare bloccati dentro alle logiche centraliste. Noi andiamo avanti, sempre, guardando al futuro".