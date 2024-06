Battiti Live, il microfono di Ilary Blasi resta aperto: "Che devo dire? Ditelo!". Imbarazzo a Mediaset

22 giugno 2024 a

Piccolo imprevisto a Battiti Live, il concerto-evento andato in onda ieri sera su Radio Norba tv. Durante lo spettacolo, condotto da Ilary Blasi e Alvin, in arrivo su Canale 5 a luglio, c'è stata una discussione tra la Blasi e gli autori dietro le quinte. Il battibecco avvenuto nel backstage sarebbe andato in onda per sbaglio. E il video è già diventato virale sui social.

Mentre Alvin la invitava a salire sul palco, davanti al pubblico, la Blasi dietro le quinte diceva: "Ma che devo dire? Ditemi che devo dire". Non si sarebbe resa conto, quindi, che il microfono era aperto. Gli autori, intanto, continuavano a dirle: "Devi entrare Ilary, devi lanciare la roba". E lei: "E mica ‘o so che lancio!". Poco dopo è rientrata sul palco sorridendo: "Stavo chiacchierando, perché mi hai chiamato?".

Questo, comunque, non è stato l'unico momento divertente di cui si è resa protagonista la conduttrice nel corso della serata. Uno, per esempio, c'è stato quando ha presentato in modo ironico il suo collega: "Il posto è magico, la musica è meravigliosa, abbiamo le stelle, c'è il mare... ovviamente vi starete chiedendo 'dove è la fregatura?'. Purtroppo c'è e ha un nome: si chiama Alvin". Con Irama, poi, ha ammesso di non capirci molto e di leggere tutto dal gobbo che gli autori le avevano scritto: "In questo brano tu metti insieme le sonorità orchestrali con quelle elettroniche, correggimi se sbaglio perché chiaramente io non ce capisco nulla e me l'hanno scritto".