Ilary Blasi, "la passera scopaiola": a The Couple finisce malissimo

«Ah, anche poeta», si complimentava la Signorina Silvani con il ragionier Fantozzi Ugo prima di sputazzare sul suo specchietto. Ah, anche poetessa avrà pensato qualche telespettatore di The Couple - Una vittoria per due, conoscendo la seconda vita di Elena Barolo (vogliamo sperare, senza sputazzo). L’ex velina bionda di Striscia la notizia, che sul bancone del tg satirico di Canale 5 formava una stratosferica coppia con la mora Giorgia Palmas, è stata la grande e un po’ inattesa protagonista assoluta del nuovo reality “vip” di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Con tanto di imprevisto piuttosto piccante diventato istantaneamente, manco a dirlo, un tormentone sui social. Incominciamo dal format: il meccanismo del programma prevede la sfida tra 8 coppie, che devono accaparrarsi più chiavi possibile per aprire la cassaforte e vincere un milione di euro. I due opinionisti in studio sono il super coreografo Luca Tomassini e la giornalista Francesca Barra, con libertà di “sparare a zero”. I concorrenti vengono ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere, come al Grande Fratello.

Il cast di celebrità tiene alta l’attenzione: da Jasmine Carrisi a Manila Nazzaro, da Antonino Spinalbese (che ci prova con la Blasi) ai fratelli Mileto, unici “normali” del lotto.

All’esordio la “dinamica”, come si dice in gergo televisivo, è alimentata soprattutto dalla Barolo. Rivela di avere una passione per la scrittura e il bird watching, l’osservazione dei pennuti. Il montepremi le servirebbe per «dare una parte dei soldi alla signora che mi aiuta a casa perché anche lei vuole comprare casa. Poi vorrei comprare una casina in Normandia, dove passerei il tempo a scrivere il mio bestseller. Sono anche poetessa, ho un debole per gli uccelli, la passione è nata quando avevo 8 anni». «Quale uccello ti piace di più?», domanda Ilary. «Ce ne sono tre», «Ah tre...». «Il cul bianco», prima risposta. «Luca te prego nun fa domande», scongiura il suo opinionista la Blasi.