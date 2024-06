"Viaggio in Italia": il folklore italiano fa il botto di ascolti, la puntata da record

Klaus Davi 29 giugno 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Viaggio in Italia”) Nel bel mezzo di un terremoto degli ascolti provocato dagli Europei di Calcio, emergono alcune curiosità dei trend Auditel che si ricavano per un curioso processo di sottrazione. Come ci mostrano i report di OmnicomMediaGroup, la catalizzazione del 50% della platea televisiva valorizza sembra paradossale - quella programmazione che durante l’anno veniva “affogata” da un’offerta più variegata e quindi più concorrenziale. Si spiega anche così il bel risultato di Viaggio in Italia che nel preserale di Rai 3 con la replica della puntata del 20 luglio 2022 dedicata alla Puglia ha ottenuto 1.226.000 spettatori col 7.4% di share. La bellezza delle Tremiti, i trulli di Locorotondo e Cisternino, la tradizionale processione di San Valentino a Vico del Gargano o i ragazzi che ballano la “Pizzica” a Otranto sono solo alcuni degli highlights che hanno spinto il format oltre picchi del 9%. Si può azzardare un “effetto Borgo Egnazia”, luogo magico in cui si è tenuto due settimane fa il G7? I centri media non l’escludono affatto. Nella generale riscoperta della cultura delle Nazioni, anche l’Italia può giocare le sue carte eccome. Non dimentichiamoci che fu un famoso video di Madonna a lanciare proprio la “Pizzica” a livello planetario, segno delle peculiarità identitarie del nostro Paese e della loro semantica universale.