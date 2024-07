In Onda, lite Senaldi-Piccolotti: "Perché avete candidato proprio la Salis"

02 luglio 2024 a

Scontro acceso tra Pietro Senaldi ed Elisabetta Piccolotti sul caso Ilaria Salis. Come è noto la neo-europarlamentare è intervenuta sui social per commentare le elezioni in Francia parlando addirittura di "peste sovranista": "La peste sovranista è certamente un fenomeno globale e differenziato a seconda dei contesti geografici e culturali, ma l'Italia ha rappresentato un importante laboratorio di sperimentazione, soprattutto per i vicini europei".

Secondo la Salis, "il progetto politico di Le Pen sembra aver tratto non poca ispirazione da quello di Meloni. L'immagine che accomuna le due esperienze eredi del fascismo storico riflette il desiderio di apparire come forza politica responsabile e rispettabile, come un'opzione di governo sostenibile per l'ordine economico neoliberista". Ed è proprio sul ruolo politico della Salis si è aperto lo scontro. La Piccolotti ha cercato infatti di mettere da parte il debito con Aler contratto da Salis dopo l'occupazione a busiva di un appartmento: "Le hanno contestato tutto ciò solo perché si è candidata".

La risposta di Senaldi non si è fatta attendere: "L'unica cosa da dire è questa, perché un partito democratico come Avs si fa rappresentare da una persona che ha avuto e ha problemi con la giustizia? Per prendere voti?". Poi Luca Telese e Marianna Aprile hanno riportato il sereno in studio.