Chi l'ha visto, l'audio inedito di Emanuela Orlandi: "A gennaio faccio gli anni"

Così, dopo tanto parlare, finalmente a Chi L’Ha Visto?, programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, condotto su RAI3 da Federica Sciarelli, è stato mandato in onda l’audio inedito, della durata di circa 3 minuti, con la telefonata dei presunti sequestratori di Emanuela Orlandi, all’interno del quale si sente la voce della ragazzina vaticana, rapita all’uscita della scuola di musica, accanto alla Chiesa di Sant’Apollinare a Roma. Telefonata arrivata il 5 luglio del 1983, a poche settimane di distanza dalla scomparsa della Orlandi.

A prendere la chiamata c’è lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi. All’interno del documento audio, a tratti molto disturbato, più volte si sente la voce di Emanuela, con diverse frasi estrapolate, questa la più nitida: “Sedici anni a gennaio, Convitto nazionale Vittorio Emanuele II, dovrei fare il terzo liceo scientifico ‘st’altr’anno. Mi verranno ad accompagna’ st’altr’anno in un paesino sperduto, per Santa Marinella”.

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela e che da anni si batte per la verità su sua sorella, era presente in studio con la Sciarelli e ha riconosciuto la voce di Emanuela, ricordando che la ragazza compie gli anni proprio a gennaio: “Quando sentimmo questa frase mio zio disse che Emanuela andava spesso a Santa Marinella dove lui aveva una casa“. L’americano, uno dei presunti rapitori, dice: “Cerchi di ascoltare bene, questa è la voce di sua figlia Emanuela?”. Pietro Orlandi, poi, conclude: “Lo cercavo anche io questo audio, ne avevo letto la trascrizione ma non l’ho più risentito. Fa parte delle registrazioni che facevamo a casa, ci pensava il marito di mia sorella Natalina, Meneguzzi appunto. Mi è sempre sembrato strano, fosse uscita sempre solo una parte”.