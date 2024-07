Reazione a Catena, "quale Stato ha Rio": una risposta sconcertante, la clip degli scivoloni

09 luglio 2024 a

A Reazione a Catena come sempre a farla da padrona è l'Intesa Vincente. Il gioco che di fatto spalanca le porte per la finalissima e per la catena decisiva che può determinare la vittoria di un bel gruzzoletto. E così sui social impazza la clip che raccoglie gli strafalcioni di queste prime puntate in questa stagione. Uno dei più virali è l'errore di una concorrente che risponde "Argentina" alla definizione "Stato di Rio".

Ma non finisce qui. Sempre la stessa concorrente ha risposto così alla definizione "qual è lo stato con Lisbona": "Spagna", inutile commentare. Ma a sbagliare non è solo chi sta seduto in poltrona nell'Intesa Vincente, ma anche chi suggerisce. Alla parola "Tamigi", due concorrenti hanno collegato questa definizione: "Quale fiume passa per Parigi". La risposta della concorrente è stata perentoria: "Senna". Ma ovviamente si è trattato di un errore.

Ma c'è spazio anche per altri scivoloni: "Quale è la foresta brasiliana?". A questa domanda una concorrente ha risposto con una frase nonsense, ovvimente la risposta corretta era "Amazzonia". Ma c' anche chi ha detto "dove si trova l'Aquila" per indicare invece l'Umbria. Qui di seguito una gustosa compilation di erroracci di geografioa che hanno accompagnato queste ultime puntate.