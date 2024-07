Paola e Chiara fatte fuori dal Sanremo di Fabio Fazio: "Liquidate con parole poco carine"

17 luglio 2024 a

"Quel pezzo fu bocciato inaspettatamente a Sanremo": Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara, lo ha rivelato al Corriere della Sera parlando di "Vamos a Bailar". "Eravamo convintissime che sarebbe stato preso - ha spiegato la cantante - invece il direttore artistico Sergio Bardotti (era il 2000, conduceva Fazio, ndr) liquidò la canzone con parole poco carine, anche se poi ci chiese scusa. È stato un vortice: in estate eravamo abbacchiate dopo la bocciatura, poi il pezzo arrivò primo in metà Europa, numero uno anche a Londra: una magia".

Il videoclip di quella canzone venne diretto da Luca Guadagnino. A tal proposito, la Iezzi ha raccontato: "Cercavamo un regista diverso dai soliti che ci proponevano, ci piacevano gli outsider, i nomi nuovi. Ci dissero che a lui sarebbe piaciuto girare il video perché era un fan. Non lo vedo da allora, ma sul set fu molto divertente: una persona ironica, stralunata, con i capelli per aria. Non so però se lui la ricordi come una cosa di cui andare fiero".

Parlando della sua prossima avventura come giudice di XFactor, invece, Paola ha rivelato: "Sono sempre stata una fan del programma, mi sono spesso divertita e identificata, ho sempre sperato che mi chiamassero a farlo, era il mio piccolo sogno nel cassetto. Non ci ho dovuto pensare, ero felice e sorpresa, pensavo che ormai non sarebbe più successo".