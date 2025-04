Che tempo che fa, Ornella Vanoni gela Fazio con un gesto della mano

"No l'ha detto lei!", si difende Fazio che poi blandisce Ornella: "Tu sei la nostra superstar! ". Ovazione dal pubblico mentre la Vanoni, scatenata, fa un gesto con la mano come a dire 'parole, ma chi ti crede?' . "Tu che la parola c***o come fai a sostenerla! Tu in genere stramazzi ", prosegue Ornella. "Ha scritto una lettera lei a Fazio", declina ogni responsabilità Fazio, scaricando tutto sulla Littizzetto.

"Questo l'ho capito, però sono offesa. Io mi sono sempre guardato bene dal dire le parolacce", protesta fintamente risentita la Vanoni, aprendo un dibattito. "Non è vero", contesta Fazio. "C***o l'ho detto? Quando?". "Se vuoi facciamo una ricerca, ma le hai dette anche tu". "Una ricerca! Veloce! Io c***o a te non l'ho mai detto!", "No a me ci mancherebbe altro. Però hai detto in televisione anche tu delle cose un po' forti". "Nella tua trasmissione c'è una libertà...", "Sì assolutamente. Anzi, quando uno non dice una parolaccia...". Fazio non fa in tempo a finire la frase che Ornella lo prende addirittura per i fondelli bofonchiando "Eh sì sì...".