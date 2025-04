Fabio Fazio straziato dalla morte del Papa 3 mesi dopo l'ultima intervista

"Il suo famoso 'todos, todos, todos' significa che è stato un Papa dell'inclusione, che non ha escluso nessuno. Ho avuto il privilegio della sua fiducia ed è stato un regalo della vita". "Oggi - prosegue Fazio - mi sento non solo molto triste ma anche smarrito, come immagino si sentano miliardi di persone nel mondo. E' stato un Papa che abbiamo aspettato per tanto tempo e che ci ha fatto sentire tutti perdonati, tutti amati, come solo lui ha saputo fare".