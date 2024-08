Massimo Cotto morto a 62 anni: il commovente addio della compagna

02 agosto 2024 a

Giornalismo e mondo della musica italiana in lutto per la scomparsa di Massimo Cotto: voce di Virgin Radio, se n'è andato nella notte a 62 anni. Era ricoverato da inizio luglio in seguito a un malore.

"Questa notte Massimo Cotto ci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio - si legge in un post su Facebook - la sua (seconda) casa, a dirvelo, perché Massimo era uno di noi. Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all'ascolto. Nel 2012 è entrato a fare parte della famiglia di Virgin Radio raccontando le follie dei grandi artisti del rock attraverso le pillole di ROCK BAZAR e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in ROCK AND TALK con Dr.Feelgood (Maurizio Faulisi) e con il Cavaliere Nero (Antonello Piroso). In tutti questi anni ci ha sempre dato il Buongiorno con il sorriso e con il suo inconfondibile umorismo (non dimenticheremo mai le sue battute), tenendoci compagnia con una passione infinita per la musica e per tutte le forme d'arte. Siamo vicini alla sua famiglia (Chiara, Francesco e alla mamma Marisa) e a tutti voi che, come noi, lo avete amato e apprezzato. Ciao Massimo, fai buon viaggio".

Grande la commozione della compagna, che ha pubblicato una commovente foto su Instagram ("La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto"), dei colleghi e degli artisti che tante volte Cotto ha intervistato o coi quali ha collaborato. "Caro Massimo, se sei nel vento, che soffi musica per accompagnare il tuo viaggio. Francesco", lo ha per esempio ricordato così Francesco Guccini.

"Parole. Avevi sempre parole. Ci hai dato del tempo per preparare anche le nostre per te, ma in queste settimane noi abbiamo solo continuato a sperare. E così di parole stamattina non ne abbiamo. Solo un fiume di lacrime. Massimo, amico nostro, grazie e ciao. Ora è presto, ma ti promettiamo che le tue parole e il tuo spirito rock continueranno a viaggiare con noi", è l'addio del Club Tenco di Sanremo: Cotto era stato collaboratore artistico del Premio Tenco e membro della giuria di Area Sanremo.