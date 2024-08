Chiara Ferragni, paparazzata con il manager Campara: "Lui ha moglie e figli"

07 agosto 2024 a

Chiara Ferragni ha voltato pagina, o almeno così sembra. Soprattutto guardando le foto pubblicate in esclusiva su Chi. L'influencer è stata paparazzata in compagnia del manager e Ceo del brand Golden Goose, Silvio Campara, a Forte dei Marmi.

Le immagini risalgono al mese di giugno. D'altronde, per l'imprenditrice digitale è stato un anno particolare. Dopo lo scoppio del caso Pandoro e la fine della sua relazione con il rapper Fedez, la sua vita è stata stravolta, ma ora per l'influencer le cose sembrano andare per il verso giusto. I due hanno trascorso qualche giorno di relax nella cittadina toscana e la coppia è apparsa già affiatatissima. Peccato però che ci sia un dettaglio: Campara, nei primi di giugno era a Forte dei Marmi con la moglie e i figli.

Non solo. A pochi giorni di distanza dall’incontro, l'uomo si sarebbe perfino allontanato dalla moglie. "Questa settimana la copertina d Chi è dedicata a Chiara Ferragni protagonista della story più chiacchierata dell'estate - scrive Chi-. Le immagini esclusive dell’influencer con il manager moda Silvio Campara. È da questo incontro, avvenuto ai primi di giugno che inizia tutto: pochi giorni dopo il manager viene dato in crisi con la moglie mentre l’ex di Fedez, che oggi vediamo in vacanza con la famiglia a Mykonos si confessa con gli amici". Coincidenze?