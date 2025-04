Chiara Ferragni si presenta così: i fan impazziscono

L'ex moglie di Fedez ha trascorso un weekend all'insegna del sole e del relax. E ne ha approfittato per condividere con i suoi milioni di follower sui social il nuovo completo super trendy . Si tratta di un coordinato in maglia verde oliva, contraddistinto d a top crop con scollo alla americana e pencil skirt. Entrambe in tessuto traforato che sembra proprio essere lavorato a maglia. Poi dalla gonna escono i cosiddetti laccetti del tanga, esattamente come in un bikini. Infine, l'acconciatura: sciolta e a effetto messy con delle beach waves molto naturali.

Sotto al post condiviso su Instagram sono apparsi comemnti di follower entusiasti per il nuovo look di Chiara Ferragni. "Sei uno spettacolo", "Dea di bellezza, quella vera. Semplicemente stupenda Chiara", "Una fig*** pazzesca come sempre", "Bellissima Chiara", "La più bella di tutte". E poi, addirittura, una poesia: "Ci sono presenze che non si spiegano… si sentono, si desiderano, si immaginano. Tu sei. Un pensiero che sfiora la pelle, una tentazione che gioca con l’anima. Elegante come un sussurro, intensa come uno sguardo trattenuto un attimo di troppo. Non serve andare oltre… Basta restare sospesi in questo confine sottile, dove il possibile inizia a farsi voglia".