Chiara Ferragni, rumors: perché si vende la super-casa a Milano

La valutazione dell’immobile, secondo alcune voci, sarebbe stata fissata a cifre astronomiche: “ 31mila euro al metro quadro ”. Fatti due conti, la somma sarebbe fuori scala anche per il mercato immobiliare meneghino, il più costoso di tutta Italia.

La rivoluzione della vita privata di Chiara Ferragni non è terminata. Infatti, stando a quanto riportato da Vanity Fair e da altre fonti, l'influencer ora vorrebbe vendere il suo esclusivo appartamento da 800 metri quadrati situato nel complesso Residenze Libeskind a CityLife, Milano, dove si è trasferita nel novembre del 2023.

In ogni caso, stando agli addetti ai lavori, il prezzo reale dell'immobile potrebbe essere attorno ai 10 milioni di euro. Infine, secondo i rumors che circolano, la decisione di vendere l'immobile non sarebbe tanto legata al desiderio di chiudere un capitolo personale, quanto alla necessità di fare cassa. Le sue aziende, infatti, starebbero attraversando un periodo complicato, con ricavi in forte calo dall’inizio del 2024, quando sono scoppiati gli scandali che hanno travolto Chiara Ferragni.