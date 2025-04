Chiara Ferragni con la maglia dell'Inter: esplode la polemica

Ancora lei. Chiara Ferragni torna a far parlare di sé, questa volta per uno scatto pubblicato su Instagram che ha fatto il giro del web nel giro di una manciata di minuti. La celebre imprenditrice digitale e icona della moda si è mostrata con indosso una maglia dell’Inter particolare, maglia che ha attirato l’attenzione di fan e appassionati di calcio. E - soprattutto - non sono mancate le polemiche: molti utenti, infatti, hanno ricordato il passato della Ferragni da tifosa milanista.

Negli anni, l’influencer cremonese era stata più volte vista allo stadio San Siro, spesso al fianco dell’ex marito Fedez, proprio per guardare le partite dei rossoneri. Una ragione per la quale sua nuova apparizione in nerazzurro ha sollevato dubbi sull’autenticità del gesto, alimentando un acceso dibattito tra i sostenitori delle due squadre meneghine.

Tuttavia, ciò che ha attirato l’attenzione non è solo il cambio di casacca, ma anche il valore simbolico della maglia indossata. Si tratta infatti di un pezzo unico, frutto della creatività di Marcello Pipitone, giovane designer emergente nel panorama della moda italiana. L’artista ha dato vita a una capsule collection innovativa, realizzata assemblando materiali riciclati e maglie d’epoca, con l’obiettivo di unire calcio, sostenibilità e stile.