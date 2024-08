13 agosto 2024 a

a

a

Ghali si sta godendo qualche momento di relax in Sardegna, soggiornando in un hotel a 5 Stelle. Domani sera, il 14 agosto, sarà al Red Valley Festival a Olbia. È una quattro giorni di musica che si terrà nell'Olbia Arena e avrà come ospiti Salmo, Max Pezzali, Tommaso Paradiso, Annalisa e molti altri.