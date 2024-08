Morgan, "rutta" contro Emma e Calcutta

20 agosto 2024 a

«In un mondo pieno di “Morgan” siate Calcutta», scriveva Emma Marrone nelle storie di Instagram lodando la mossa fatta dal cantautore di Relax, che prometteva di interrompere ogni rapporto lavorativo con la Warner se la casa discografica non avesse scaricato Morgan, accusato di stalking da Angelica Schiatti, la fidanzata di Calcutta.

Dopo avere promesso di farlo una volta raggiunto un milione di like su Instagram, Morgan ha pubblicato oggi sul social Rutta, una canzone-collage che prende spunto proprio da quella frase di Emma e in cui la mossa di Calcutta (con cui fa rima) non viene considerata un atto virtuoso, ma un ricatto. Morgan presenta Rutta come «secondo episodio della “trilogia di protesta”, o anche “anello di Waldeyer”, il cui primo capitolo era Rutti», la canzone pubblicata dalla Warner, e la accompagna con l’hashtag #quandoodianomorganeluirispondeconlarte.

Alcuni giorni fa Morgan, al secolo Marco Castoldi, aveva scritto una lettera appello ai colleghi che a suo dire lo hanno abbandonato. Castoldi è protagonista di un caso di stalking di cui si sta occupando la procura di Lecco dopo le accuse dell’ex fidanzata Angelica Schiatti. Dopo la diffusione delle notizie, la Warner ha interrotto il contratto discografico con lui, è stata cancellata una trasmissione tv prevista sulla Rai e sono saltati alcuni concerti estivi. In una chat Whatsapp con molti giornalisti presenti l’artista spiega: «Sono innocente fino a che i giudici non stabiliranno il contrario». E attacca i colleghi: «Mi avete abbandonato, siete voi i veri cani».