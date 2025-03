Vittorio Sgarbi, accusa-choc di Morgan: "Chi lo ha eliminato"

Ad aggiornare sulle condizioni di salute del critico d'arte la figlia. Durante il programma La Volta Buona in onda su Rai 1. Evelina Sgarbi non ha nascosto la propria preoccupazione: "Come sta? Molto male. Non pensavo fosse così grave la situazione, infatti mi ha un po’ scosso vederlo così. Tutti conosciamo la sua vitalità… è stato, devo dire, abbastanza pesante. È come dicono i giornali, anche se oggi ha voluto lui farsi nutrire, quindi è già un passo avanti. Mi hanno detto che è migliorato. Solo da oggi ha accettato di mangiare. Questo l’ho visto con i miei occhi".

Qui il messaggio di Morgan a Sgarbi