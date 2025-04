La figlia di Asia Argento e Morgan spiazza la Venier: "La mia fidanzata"

«Siamo tanto legate e ci siamo sempre l’una per l'altra», spiega Asia. «Sono una mamma presente. Molte volte, si pensa che i figli siano un’estensione di noi stessi ma non è così, io l’ho sempre lasciata scegliere ciò che voleva». «Sì - conferma Anna Lou - mamma mi lascia molto libera, vuole il mio bene. Anche sotto il punto di vista amoroso, a lei basta sapere che io sto bene e sono felice. Poi, se vede qualcosa di strano, magari, non fa entrare in casa quella persona».

La saga Argento-Castoldi è la sorpresa che esce da una puntata di Pasqua molto movimentata di Domenica In. E se fosse un uovo di cioccolato, sarebbe di quelli dolci-amari, extra fondenti. In studio nel salotto di Mara Venier ci sono mamma e figlia, Asia Argento e Anna Lou Castoldi che l’attrice ha avuto dal suo ex marito Morgan , al secolo Marco Castoldi.

Per Anna Lou, che ha avuto una adolescenza complicata con tanto di denuncia per atti vandalici («Ero in fuga dalla fama», ammette lei oggi), sembra insomma essere arrivato il momento della serenità e di una certa stabilità affettiva ed emotiva. Impossibile evitare invece una domanda a mamma Asia sulla sua appassionata quanto tribolata storia con Morgan, un tormentone che li accompagna da oltre 20 anni tra alterne fortune e vicissitudini (reciproche).

«Era un bel ragazzo, era geniale e ci stimolavamo tanto a vicenda- dice del musicista fondatore dei Bluvertigo, che oggi come allora ha fama di essere spirito libero, indomabile se non addirittura ingestibile -. Eravamo due ragazzi diversi da tutti e siamo stati la spalla l’una dell’altro, abbiamo vissuto un bell’amore davvero». Resta insomma un grande affetto, come l’orgoglio della loro figlia: «Sono molto fiera di avere due genitori come loro, hanno due personalità molto forti che, magari, potrebbero risultare pesanti ma io sono davvero fiera di loro, di come mi hanno cresciuta».

Riprende poi la parola Asia: «Nella mia vita confessa- sono successi un sacco di tradimenti e non riesco a fidarmi, poi, questo mondo corre troppo veloce e le persone cambiano. Vorrei un po’ più di chiarezza, fermezza, persone che prendono una posizione».