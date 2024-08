Andrea Delogu, "sei antipatica e arrogante. Milano è solo per i ricchi come te": risposta epica

Roberto Tortora 21 agosto 2024 a

Anni d’oro e di successi per Andrea Delogu, attrice, showgirl e conduttrice televisiva e radiofonica. Ultima sua fatica professionale, la conduzione del Tim Summer Festival, ma la sua bravura e la sua bellezza non la esentano da critiche pesanti degli haters sui social. Su Instagram i commenti più sprezzanti: “Sei diventata volgare”, “Bonus facciate ne abbiamo? Sei antipatica e arrogante”. Una donna, tale “A”, scrive con disprezzo: “Milano è ormai diventata una città per ricchi e spocchiosi come te, chi è andato per cercare lavoro fa la fame anche lì, piena di extracomunitari, che ti devi guardare intorno a 360°, per una donna è sicura solo se gira con una guardia del corpo, ormai ogni giorno ne capitano di ogni, quindi solo ricconi come te, Ferragni e simili. Tenetevela pure”.

A queste provocazioni la Delogu ha voluto rispondere con un lungo post nelle sue stories: “Ne ho scritti altri centinaia di questi messaggi, ho preso ad esempio un solo profilo ma ce ne sono tanti altri che ogni giorno hanno bisogno di sfogarsi e scrivere sui social di persone che non conoscono. A….. l'ho memorizzata perché dopo mesi di commenti di questo tenore era sparita e mi sono chiesta se stesse bene. L'ho cercata sui profili vedendo che ha una bellissima figlia, una famiglia, una casa, una vita. Una persona normale con cui potrei prendere un caffè nello stesso bar, passarci lo zucchero e salutarci come si fa con sconosciuti gentili, perché così accadrebbe.

Invece c'è questo schermo che fa in modo che molti pensino che possono scrivere tutto senza rendersi conto che in realtà è vita vera. I social siamo noi e se siamo delle brutte persone qui lo siamo anche nella realtà. Non c'è via di scampo. Solo che qui molti si tolgono la maschera. E sbagliano. Signora a me dispiace che dentro abbia tutta questa rabbia e dolore però mi creda, io non c'entro, non sono responsabile della sua infelicità e se voleva che la notassi l'ho accontentata, perché capisco che per lei è davvero importante”.