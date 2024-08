Luisa Ranieri: "Io con una donna?", la risposta che sorprende

24 agosto 2024 a

Luisa Ranieri si confessa a Vanity Fair. L'attrice non usa giri di parole e di fatto svela tutti i suoi segreti mostrando la sua vera personalità. Di fatto la Ranieri ha rivelato che la persona di cui si fida di più è il marito Luca Zingaretti. Poi, con non poco imbarazzo, ha raccontato dell'ultima volta che le hanno fatto perdere le staffe: "L'ultima parolaccia che ho detto è stata 'vaffancu**' perché mi hanno fatto irritare". "Il desiderio che non ho ancora realizzato? Fare un viaggio in India da sola", ha poi aggiunto svelando il suo desiderio nascosto. Alla domanda: "Sei mai stata attratta da una donna", lei ha risposto senza parafrasi: "Chi può dirlo? Al momento no, però siamo aperti".

L'attrice ha poi rivelato che utilizza molto il suo smartphone. "Quanto tempo posso stare senza cellulare? Una mezza giornata, ma con le palpitazioni, come tutti. Il valore che conta di più nella vita? Per me è la lealtà". Infine guarda al futuro e a qualche sogno o progetto non ancora realizzato: "Se potessi mollare tutto, arrederei case. Il mio fisico? Ormai è tardi, non cambierei nulla. Va bene così", ha concluso. Insomma un'intervista sincera alla scoperta della vera "Luisa" e non dell'attrice che ha incantato col suo talento il cinema italiano.