Reazione a Catena, i Belli e la bestia vincono ma è scandalo: "Esiste ancora la Cecoslovacchia"

A Reazione a Catena è la serata del trionfo dei Belli e la Bestia. Protagonisti in questa puntata di sabato 24 agosto, i tre campioni di Ascoli: Stefano, Gabriella e Matilde. Dopo aver condotto il gioco in scioltezza ne l'Intesa Vincente ecco che si arriva all'ultima catena, la più importante, quella che decide di fatto la serata. La squadra dei tre amici si porta a casa bene 29.750 euro con la parola "cappa" che calza perfettamente con le ultime due parole.

Una vittoria che però sui social ha diviso e non poco i telespettatori. Da un lato c'è chi fa festa dopo aver tifato per i Belli e la Bestia: "Finalmente stasera hanno vinto", ha affermato un telespettatore su X. Poi c'è chi invece ricorda il passato: "Hanno vinto questa sera in una sola puntata più di quanto vinto dai Dai e Dai" (storica squadra dei record di Reazione a Catena, ndr). Ma c'è chi ci va giù in modo pesante: "Ok, fateli vince' così domani se ne vanno, perché 'sta vociaccia nun se regge proprio". E come dicevano i paragoni si sprecano: "Questi scarsi hanno vinto in una sera più dei Dai e dai. Vi sembra possibile?". Ma il commento più duro arriva da "Silvia" che su X tuona: "Una non sa che Virgilio ha scritto l'Eneide. L'altra pensa che esista ancora la Cecoslovacchia L'ultimo non sa che i tarallucci si abbinano al vino. E hanno appena vinto 30 mila euro. Che imbarazzo".