Jessica Rizzo, "ho girato scene anche con Moana Pozzi, ma...". Una piccantissima rivelazione

25 agosto 2024 a

a

a

Una intervista piccante e sopra le righe, quella di Jessica Rizzo. E non poteva essere altrimenti, perché si tratta di una delle attrici più famose del cinema a luci rosse italiano e la prima, forse, a sdoganare il fenomeno dei filmini "casalinghi".

All'epoca dei fatti, con il video hard girato nel 1991 insieme al marito, fu uno scandalo che da locale, di provincia, diventò presto nazionale. Ma negli anni successivi il "genere" è stato a tal punto sdoganato da diventare il preferito dei milioni di utenti nel mondo.

"Amplesso con la statua": la follia hard della turista bionda in pieno centro a Firenze | Guarda

La diva, al secolo Eugenia Valentini, oggi ha 59 anni e in carriera vanta 13 Oscar del settore. "Ho iniziato per gioco - ricorda al Fatto quotidiano -: con mio marito ci filmavamo durante i rapporti, per poi rivederci. Sempre stata esibizionista; poi abbiamo incontrato un regista specializzato in filmati amatoriali, ma l'obiettivo non era diventare famosa, non ci penavo. Ho accettato a patto di indossare mascherina e parrucca". Il problema è quel filmino privato "è stato proiettato in un cinema della zona. Dopo poco mi hanno riconosciuta; vivevo a Fabriano, cittadina di 30mila abitanti, e a quel tempo la mentalità era chiusissima: oggi non ci sarebbe quel tipo di scandalo".

Poi è finita al Maurizio Costanzo Show e nel giro di pochi mesi è diventata una stella della industria "ufficiale" dei film vietati ai minori. "Non mi piacciono le donne - ci tiene a sottolineare -. Ho girato almeno 500 scene lesbo, anche con Moana Pozzi; però lo premettevo sempre: 'Guardate, se capite che non ce la faccio non è che siete brutte, è che non mi piace'".

"Ti trasformo in un attore hard": la 'proposta indecente' di Rocco Siffredi

Forse anche per questo menziona un piccolo record nella sua lunga e proficua carriera: in un film è andata a letto con 85 uomini, "ma dalla mattina alla sera, dalle nove del mattino a mezzanotte, con pausa pranzo. Non tutti insieme. È stata un'ammazzata". Tanto da costringerla ad andare "in pausa" per i due o tre giorni successivi.