Arisa, caos al concerto: parte la bordata di fischi, "chiamate un'ambulanza"

L'ultimo concerto di Arisa è stato pieno di colpi di scena. La cantante si è presentata a Gioie del Colle, a Bari per il Gioia Fest in ritardo di un'ora mezza suscitando così tra i presenti un pò di nervosismo in alcuni fan che al s arrivo infatti l'hanno accolta con sonori e fischi.

Ma è bastato che l'artista iniziasse a intonare i suoi più grandi successi per far dimenticare la lunga attesa. Arisa una volta salita sul palco si è scusata con i fan presenti, ma la cantante poco dopo è stata costretta a fermarsi a causa di donna che sentendosi male stava per svenire. L'artista ha avvisato immediatamente la sicurezza di quanto accaduto chiamando inoltre più volte l'ambulanza.

Insomma, Arisa con questo gesto di gentilezza si è fatta sicuramente perdonare per il suo ritardo mostrandosi premurosa nei confronti dei suoi ammiratori che nella serata del 25 si sono presentati in 10 mila al concerto gratuito durante la sera conclusiva. La donna fortunatamente ha avuto un malore non grave che si è risolto in pochi minuti grazie all’immediato soccorso del personale sanitario presente sul posto, “Stai bene? Tutto bene? Un bacione”, ha chiesto Arisa per poi continuare regolarmente il concerto.

