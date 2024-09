Caterina Balivo a Venezia, décolleté e spacco: un red carpet bollente

02 settembre 2024 a

a

a

Elegante, sensuale, sorridente: in una parola, perfetta. Caterina Balivo ha sfilato sul Red Carpet della 81esima Mostra del Cinema di Venezia conquistando tutti, fotografi e appassionati, con un look conturbante. Vestito da gran sera arancione, con ampio décolleté e malizioso ampio spacco a esaltare seno e gambe. E fasciante sui fianchi, per il valorizzare la vita.

Era il 29 agosto, seconda giornata della prestigiosa kermesse al Lido, ma con la sfilata a tambur battente di dive nazionali e internazionali, dalla tv al cinema fino ai social, quello della bella conduttrice di La volta buona, che sta per tornare su Rai 1 con il suo talk pomeridiano, è oggi entrato a buon diritto nel novero dei migliori look visti sul tappeto rosso secondo gli esperti.

Monica Bellucci arriva vestita così sul red carpet: tutti sconvolti a Venezia | Guarda

Sbarazzino ma non superficiale, elegante ma non troppo impegnativo, vivace senza essere eccessivo: l'ideale per una cerimonia di fine estate quale a tutti gli effetti è la Mostra del cinema. Complimenti al suo stylist personale Andrea Mennella, quindi, che per la 44enne di Napoli ha scelto il vestito in satin firmato Genny.

Eva Herzigova, panico a Venezia: "Trasparente", red carpet a luci rosse | Guarda

E il sorriso radioso di chi l'ha accompagnata, il marito Guido Maria Brera, business e scrittore di successo, è più che comprensibile.