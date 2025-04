La Volta Buona, il figlio di Eleonora Giorgi: "La mia ultima volta in tv"

"Sono stato felicissimo di aver promosso il libro e di aver potuto parlare di mamma, però io faccio l'autore, lo scrittore, lo sceneggiatore. Produco contenuto e non voglio diventare io stesso contenuto, è un mestiere diverso": Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. "Quindi questa è l'ultima volta che apparirai in televisione?", gli ha chiesto la conduttrice.

E lui ha risposto: "Per un periodo di tempo penso proprio di sì, a meno che non avvengano fatti che in questo momento neanche mi sovvengono. Però direi di sì, ci saranno altre due cose registrate prima però il periodo di promozione del libro è questo. Io non vorrei diventare neanche come l'ospite in casa che dopo alcuni giorni puzza".