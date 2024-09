Ruota della Fortuna, la figuraccia dei concorrenti senza precedenti: "Ora la Casa nella Prateria"

02 settembre 2024 a

Oggi, lunedì 2 settembre è tornata la Ruota della Fortuna. Il quiz amatissimo e seguitissimo dal pubblico di Canale Cinque con Gerry Scotti è tornato dopo la pausa estiva. La scorsa edizione durata appena lo spazio di qualche puntata aveva lasciato l'amaro in bocca ai telespettatori che, numerosissimi, avevano seguito lo show e chiesto a gran voce un prolungamento, oppure, come accaduto, un ritorno a settembre.

E così si parte con tante novità. Tra cui una nuova auto per il super-premio finale ma anche le manche express con nuovi accorgimenti grafici e una serie di nuove sfide. Inevitabile poi il grande dibattito a colpi di tweet su X per le varie fasi di gioco. E così, proprio nella prima puntata di questa nuova stagione, è andata in onda una sfida musicale davvero senza precedenti. I tre concorrenti sono di fatto rimasti tutti e tre a zero euro. A memoria ci sono pochi precedenti. E così su X c'è chi prontamente ha sottolineato la curiosa circostanza: " tre concorrenti sono a metà della manche musicale tutti e tre con 0€, tra bancarotte e sfortune varie. Al posto de #laRuotadellaFortuna andrà in onda una puntata de "La casa nella prateria"...". Domani andrà meglio. Ne siamo certi.