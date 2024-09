Affari Tuoi, il gestaccio di Nives non inquadrato dalle telecamere verso il figlio: "75.000, no!"

04 settembre 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi va in scena il trionfo di Paolo e di mamma Nives. La puntata andata in onda martedì 3 settembre è stata davvero mozzafiato.I concorrenti hanno rifiutato diverse offerte pesantissime, soprattutto due da 44.000 euro. Davanti a offerte di questo tipo in tanti avrebbero vacillato, ma Paolo non ha mollato la presa, anzi ha cercato fino all'ultimo pacco il bottino pieno.

Sfumati i 300.000 euro, il concorrente dell'Emilia Romagna ha cercato di blindare i 100.000 euro rimasti in gioco ma di fatto si è dovuto arrendere quando il gioco volgeva allo snodo più difficile: due pacchi rossi, uno 50.000 e uno da 100.000. Il dottore ha chiesto l'entità dell'offerta ai due concorrenti. Se da un lato Paolo ha chiesto 70.000 euro, dall'altro lato la mamma ha spinto per i 75.000 euro.

Ma di fatto Paolo non ha ascoltato il consiglio di Nives e la signora spazientita ha fatto un gestaccio di disapprovazione nei confronti del figlio che solo in parte è stato inquadrato dalle telecamere: prima ha sbuffato, poi alzando le mani al cielo ha fatto capire al figlio di non essere affatto d’accordo. E così è scattato il trappolone del Dottore che ha offerto 70.000 senza dare il tempo di una risposta: per regolamento se l'offerta corrisponde a quella chiesta dal concorrente, il giocatore è obbligato ad accettare. Peccato però: nel pacco 17 c'erano i 100.000 euro...