Power Hits Rtl 102.5, vincono Annalisa e Tananai: premiati da Lorenzo Marchetti

È Storie Brevi di Tananai e Annalisa il brano vincitore di RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5. La prima radiovisione d'Italia ha incoronato la canzone che per ben dieci settimane è stato in testa alla classifica dei quelle più ascoltate e votate. A consegnare il premio è stato Lorenzo Marchetti, diretto creativo di Virgo Cosmetics.

"Storie Brevi è un approccio diverso all'estate, più rilassato, quella canzone da ascoltare al tramonto coi finestrini abbassati. Era una nostra necessità, mia e di Tananai, raccontare qualcosa che ci appartenesse, a modo nostro. E questa voglia di tranquillità penso appartenga a tante altre persone, che si sono riconosciute in questo stato d'animo. Quando una canzone riesce a creare questo senso di condivisione penso sia davvero meraviglioso", dichiara Annalisa. "Storie Brevi è una canzone che ha cambiato il nostro modo di vedere i tormentoni estivi. Io e Annalisa volevamo soddisfare un'esigenza di spensieratezza e nostalgia legate forse più a epoche passate, periodi in cui l'estate si viveva in attimi, momenti e appunto, in storie brevi. La nostra idea era quella di creare una canzone in cui sia noi stessi sia la gente potesse ritrovare quella leggerezza e sono piuttosto soddisfatto del risultato ottenuto in questa estate diversa", aggiunge Tananai. Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024, durante la serata all'Arena di Verona sono stati assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni Fimi, Pmi e Siae: Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 - Fimi, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 21 giugno 2024 al 29 agosto 2024 (dati Gfk) - a Tony Effe e Gaia per Sesso e Samba; Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 - Pmi, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024 - a Shaboozey per A Bar Song (Tipsy); Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 - Siae, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024 - a Annalisa per Sinceramente; Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024, all'album più venduto nel periodo 25 agosto 2023 - 29 agosto 2024 (dati Gfk) - a Sfera Ebbasta per X2VR.