Temptation Island, un terremoto: Francesca e Manuel, tutte balle?

A lanciare l’indiscrezione è Alessandro Rosica , noto per le sue rivelazioni nel mondo del gossip. Secondo il blogger, infatti, tra Francesca e Manuel le cose non sarebbero mai finite davvero. Anzi, il loro addio potrebbe essere stato solo di facciata. “Non si sono mai lasciati e hanno preso in giro tutti. Cosa confermata in privato anche da lei prima di fare la tronista” , ha scritto Rosica in un post che ha fatto rapidamente il giro dei social.

Nel frattempo, ieri - sabato 12 luglio - si è celebrato il matrimonio di una delle coppie simbolo del programma: Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, protagonisti in una delle passate edizioni. Il web non ha mancato di ironizzare sull’evento: “se ce l’ha fatta lui, c’è speranza per tutti”, si legge tra i commenti più divertiti.

Tornando a Francesca e Manuel, pare che alcuni testimoni li abbiano visti insieme in atteggiamenti piuttosto complici. Sempre secondo Rosica, non solo la rottura tra i due non sarebbe mai stata reale, ma anche Mediaset avrebbe deciso di prendere le distanze da Francesca a seguito di quanto accaduto. Insomma, come stanno le cose? I due diretti interessati sceglieranno di chiarire oppure sceglieranno il silenzio? Non ci resta che attendere...