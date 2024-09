Osho e la rissa con Fulvio Abbate: "Non ti lavi, stammi a un palmo dal c***"

05 settembre 2024 a

a

a

Scontro acceso tra Fulvio Abbate e Osho, Federico Palmaroli. Lo scrittore su Mowmag racconta lo scontro avuto con l'autore dei meme più divertenti del web. A quanto pare Fulvio Abbate avrebbe provocato Osho chidendogli conto del suo silenzio sul caso Boccia-Sangiuliano. Secondo quanto racconta sempre lo scrittore, Osho avrebbe bloccato alcuni utenti che gli avrebbero posto, con toni più offensivi, la stessa domanda.

Nel suo caso la risposta di Osho è stata dura e probabilmente commisurata alla provocazione ricevuta. La domanda di Abbate è questa: "Che voi sappiate, Osho ha detto qualcosa: un meme, una vignetta, una supplica, qualcosa, sulla edificante vicenda Boccia e Sangiuliano?". Un sasso scagliato per scatenare scompiglio e caos sui social. E Osho non è caduto nella trappola: "Ma perché poi quando ci vediamo fai tanto l'amicone? perché non me stai a un palmo dal culo visto che puzzi pure?", ha risposto Palmaroli su X.

"Sei un nulla totale, zecche", "Fammi chiamare!": la nuova rissa di papà Salis

Ma Abbate ha replicato ancora: "Diversamente da lei sono un signore, riconosco il suo talento comico, ma sempre diversamente da lei non avevo difficoltà a ritenere Staino un autore di satira embedded, mentre lei tace sulla miseria di un governo pezzente. E si rivolge a me con un lessico fascista". Alla prossima puntata.