La Ruota della Fortuna, la "bancarotta" e il "sosia di Buffon": il caso sui social

Grandi novità alla Ruota della Fortuna. Nel programma di Gerry Scotti ha fatto il suo ingresso, proprio sulla ruota, il jolly dedicato al conduttore. Infatti su uno spicchio della ruota è spuntato il volto di Gerry Scotti con il classico look da "jolly" che si trova sulle carte francesi. Una novità che ha scatenato i telespettori: "Finalmente, una scelta molto coerente, che bello il viso di Gerry sulla ruota", scrive un utente su X.

Ma non finisce qui: infatti al centro dello studio c'è una nuova auto, un Suv gigantesco che ha scatenato le fantasie dei telespettatori: "Questo sì che vale la pena di vincerlo". Insomma i nuovi innesti nel programma a quanto pare hanno convinto e non poco il pubblico a casa. Ma c'è anche chi non perde d'occhio i concorrenti. E tra i nuovi protagonisti c'è "il sosisa di Buffon", o almeno così è stato ribattezzato sui social il campione che sta facendo registrare nuovi record assoluti di vittorie. E sui social il concorrente è diventato un mito: "Triplete per il sosia di Buffon 5.000 euro". Infine c'è chi contesta la regola crudele della "bancarotta": "Comunque non è giusto che la bancarotta ti fa perdere anche quello che hai accumulato", ha tuonato un utente. Insomma, il dibattito è aperto.