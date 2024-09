Pino Insegno, addio al padre Armando: aveva 92 anni

17 settembre 2024 a

Un lutto colpisce Pino Insegno, che dice addio al padre Armando Insegno: aveva 92 anni. E il mondo dello spettacolo si stringe attorno al conduttore di Reazione a Catena, il game-show in onda su Rai 1. I funerali di Armando Insegno si svolgeranno domani, mercoledì 18 settembre, alle 11 alla Chiesa parrocchiale di Regina Pacis a Monteverde, a Roma. Armando Insegno aveva lavorato come vetrinista per molti anni e per i suoi figli Pino e Claudio Insegno è sempre stato un vero e proprio punto di riferimento, fonte di ispirazione e resilienza.

La famiglia Insegno si è sempre mostrata molto unita tanto che i due fratelli hanno fondato insieme la scuola per attori "Tutti in scena". Claudio Insegno è infatti anche lui un attore, doppiatore, autore e regista italiano di successo. Il fratello di Pino Insegno, Claudio fu notato da uno dei più importanti impresari teatrali, il grande Pietro Garinei. I primi passi risalgono alla sua partecipazione al G.B. Show con Gino Bramieri.