Paola Marella, l'ultima (grande) lezione prima dei funerali: "Vi chiedo questo piccolo gesto"

Paola Marella si è spenta a 61 anni. Ha combattuto come un a leonessa contro una malattia terribile che le ha strappato il sorriso e quel suo vivere gentile fin troppo presto. La Marella ha lasciato un figlio di 29 anni, il suo orgoglio più grande, e un immenso dolore tra i suoi fan che la seguivano tra moda, design e architettura, le tre anime di Paola, come in tanti hanno voluto ricordare.

E nelle ultime ore, in questi momenti di grande dolore per la famiglia, sul profilo Instagram di Paola Marella è apparsa una foto in bianco e nero in cui lei appare serena, sorridente, pronta per la prossima sfida che la vita potrebbe metterle davanti.

A corredo della foto un messaggio, l'ultimo regalo di Paola Marella con quei modi così semplici che hanno caratterizzato tutto il suo percorso professionale, fino all'ingresso, dal piccolo schermo, nelle case degli italiani: “Dopo un grande viaggio nella speranza, assistita da amici e professionisti speciali, ci lascia Paola, la nostra Forza. Se avete il piacere di ricordare Paola insieme a noi vi invitiamo a sostenere, anche con un piccolo gesto, l’associazione Pancreas Center del Prof Reni dell’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverata. Trovate il link nella sua bio qui sopra. Grazie per tutti i messaggi, per l’affetto e per i bellissimi ricordi di Paola che ci state donando in queste ore. Domenico & Nicola". E sopra la foto di Paola che fa il cuore con le mani. Voleva stringere il sole ancora un'altra volta...