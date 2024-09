Paola Marella, chi è l'architetto che ha trasformato il comprar casa in uno show tv

Daniela Mastromattei 23 settembre 2024 a

a

a

Se ne va Paola Marella, l’architetta d’interni e conduttrice televisiva, ma soprattutto una vera icona di stile con la sua eleganza innata e quel gusto particolare per i dettagli che tutte noi abbiamo ammirato e apprezzato. Donna di classe, garbata, mai sopra le righe, capace di sorridere fino alla fine continuando a lavorare e a dispensare consigli di arredamento e moda. Nel suo ultimo video di quattro giorni fa la si vede gioiosa mentre mostra come s’indossa una coloratissima pashmina sopra un lungo spolverino. «Mi fa già pensare all’autunno che sta arrivando, e a come il tempo sembra volare via sempre troppo velocemente. Ma ora assaporiamo ogni istante di questi ultimi giorni d’estate...», scriveva su Instagram. Forza, coraggio e determinazione non l’hanno mai abbandonata neanche durante la sua lunga battaglia contro il cancro. Ne aveva parlato serenamente, nel 2020 durante un’intervista a un settimanale, di un intervento al seno dopo che nel 2012 le era stato diagnosticato un carcinoma. E aveva colto l’occasione per inviare un messaggio a tutte le donne sull’importanza della prevenzione: «Non dobbiamo avere paura, non siamo soli, purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla». Ma a volte anche la scienza ha i suoi limiti.

Non ne ha invece l’affetto infinito che corre veloce sui social nelle ultime ore per Paola Marella, a dimostrare che i suoi 61 annidi vita hanno lasciato il segno, oltre a un figlio Nicola di 29 anni, che adorava. Certo che ha lasciato un segno: è stata lei infatti a lanciare in tv le trasmissioni dedicate alla casa e all’arredamento, facendolo diventare un genere cult, come hanno fatto Cannavacciuolo e Cracco con la cucina. La milanese doc, aveva cominciato a lavorare nel campo immobiliare, dopo la laurea al Politecnico nel 1988 in Architettura d’interni si era data da fare per aprire una sua società.

Paola Marella e il tumore, "quando è calato il silenzio": un dettaglio straziante | Guarda



Poi il salto nel mondo della televisione. A lei è stato affidato il primo reality dedicato alla casa (“Cerco casa disperatamente”) su Real Time. A lei il compito di prendere per mano le coppie alla ricerca di un’abitazione (da sogno). Mentre seduti nel proprio salotto gli spettatori prendevano spunti per ritrutturare bagni e cucine, per ritinteggiare pareti o cambiare pezzi di arredamento. Marella era paziente e molto creativa, aveva una soluzione per ogni esigenza. Inevitabile il suo successo nel 2007. E le imitazioni spuntarono come funghi. A chi le chiedeva com e doveva essere la sua casa perfetta, rispondeva: «È fondamentale che abbia una pianta “facile” da gestire. Mentre la luce ha un ruolo fondamentale così come il tipo di immobile. Preferisco le case d’epoca, magari ristrutturate. L’attenzione va anche alla divisione interna degli spazi. IÈ preferibile scegliere case armoniche e meno complesse». Competenza, semplicità e il suo ciuffo bianco a incorniciare il viso sui capelli neri la rendevano donna dalla grande personalità.



Che le permise nel 2009, sempre su Real Time, di condurre un altro programma: “Vendo casa disperatamente”. Le edizioni si susseguirono e nel 2013 arrivò “Welcome Style”, Paola suggeriva ai proprietari di case ritocchi piccoli e grandi per migliorare il loro stile di vita. Tra i numerosi programmi che ha condotto, “Un Sogno in Affitto”, su Sky Uno. Enzo Miccio, suo compagno di lavoro, la ricorda con affetto: «Paolina, era così che ti chiamavo affettuosamente e improvvisamente non ci sei più. Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i natali artistici, ci siamo divertiti, condividendo un nuovo modo di fare televisione che nel 2005 era avanguardia pura!» E ancora: «Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere. Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai», conclude Miccio.

Anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini scrive: «Che triste notizia la scomparsa di Paola Marella, dinamica, preparata, mai banale in tivù. Che la terra ti sia lieve». Cuori e dolci parole da Alessia Marcucci, Filippa Lagerabach, Francesca Senette, Paola Barale, Elisabetta Gregoraci e Paolo Conticini. Alba Parietti ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a Paola, durante una vacanza a Formentera e un messaggio: eri una donna in gamba, elegante, capace, divertente, vitale; una gran signora... ditemi restano il tuo sorriso e il ricordo di quella serata al mare. Tanto l’affetto dalle numerose fan a una «Signora, di quelle che non nascono più». (I funerali si tengono oggi alle 11 nella chiesa di San Marco, a Milano).