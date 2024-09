Elettra Lamborghini, finisce nel mirino della Guardia di Finanza: "Sono molto sorpresa..."

28 settembre 2024 a

La nota eriditiera e cantante pop Elettra Lamborghini è tornata a far parlare di sè. Ma questa volta a essere al centro dell'attenzione non sono le sue canzoni, ma bensì i suoi profitti. La celebre cantante bolognese è finita nel mirino della Guardia di Finanza che ha avviato una serie di accertamenti sui profitti dei digital content creator.

L'accusa è di non aver dichiarato 1.075.373 euro, introiti ricavati negli anni 2021 e 2022. L’accertamento fiscale nasce dopo altri controlli svolti alla Deseos ent. Srl di Argelato, società nata nel 2019 e voluta da Lamborghini, per gestire “i diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale". La società risulterebbe non avere dipendenti con fatturati annui da mezzo milione di euro. La verifica fiscale - come riporta il Corriere di Bologna - è arrivata alla fine di quest'estate. Quella nei confronti di Elettra Lamborghini è una segnalazione automatica per il superamento delle soglie penali previste dalla legge.

"Sono molto sorpresa dall'articolo" ha scritto Elettra Lamborghini nelle stories sul suo profilo Instagram seguito da ben 7,1 milioni di followers. Articolo che la cantante ritiene "totalmente infondato e incorretto che è partito da una testata giornalistica bolognese. E quello che ne ha conseguito con la sua diffusione. Io e la società a me riferita abbiamo sempre fatturato e dichiarato annualmente. Le verifiche fiscali sono abituali e il mio commercialista ne è ovviamente sempre al corrente". L'artista potrà estinguere il procedimento pagando il dovuto. A finire nel mirino della Guardia di Finanza la scorsa primavera erano sttai altri personaggi, tra cui Gianluca Vacchi, Luis Sal e Giulia Ottorini, che avrebbero omesso di dichiarare gli introiti ottenuti dagli sponsor grazie ai centinaia di migliaia o milioni di follower.