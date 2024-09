Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli sbotta in diretta: "E adesso basta!"

29 settembre 2024 a

Ballando con le Stelle non è solo la gara, la danza in tv. È anche gossip sui concorrenti. E in questa edizione gli occhi sono tutti puntati su Sonia Bruganelli che di fatto si è esibita nella prima puntata di sabato del 28 settembre con grande passione e con una energia invidiabile.

La Bruganelli ha ballato con il suo maestro Carlo Aloia. Una bachata molto sensuale che ha stupito e non poco i giurati. Ma al momento del giudizio qualcuno ha puntato il dito contro la sua esibizione definendola "poco aggressiva".

Da questo punto in poi la Bruganelli si è dimostrata piuttosto scocciata per gli attacchi ricevuti. Infatti c'è anche chi tra i giurati ha fatto riferimento alla sua storia d'amore con Angelo Madonia. La reazione della Bruganelli non si è fatta attendere. L'autrice televisiva infatti non ha gradito lo sconfinamento: "Angelo ha la sua ballerina, io ho il mio", ha tagliato corto. "Ho visto una Sonia un po' passiva in questa bachata... Il linguaggio del corpo parla più delle parole", ha aggiunto però Selvaggia Lucarelli. E Matano: "Noi siamo abituati a vederti sotto un'altra veste, sarà l'amore che fa bene". Alla fine la Bruganelli sbotta: "E basta! Avete le palette e alzatele!".