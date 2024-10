Nadia Mayer di "Casa a Prima Vista" ricoverata: le sue condizioni e il video dall'ospedale | Guarda

03 ottobre 2024 a

Nadia Mayer in ospedale. L'instancabile agente immobiliare di Casa a Prima Vista, il programma che su Real Time batte ogni record di share, è stata costretta a uno stop, a fermarsi. Tutta colpa di un malanno che l'ha colpita negli ultimi giorni. Si tratterebbe di un principio di polmonite come la stessa Mayer ha fatto sapere attraverso i social. La protagonista di Casa a Prima Vista ha infatti pubblicato un post sul suo profilo in cui ha spiegato la sua assenza negli ultimi giorni proprio dai social.



Ecco le sue parole: "Buongiorno a tutti; purtroppo non sono in un bel posto. Sono all’ospedale perché ho avuto un principio di polmonite e mi stanno rigirando con tutta una serie di analisi. Ho gli aghi qua che mi fanno malissimo, però è per stare meglio", ha affermato. Poi un pensiero per tutti i telespettatori: "Stasera non posso davvero mancare a vedere, insieme a voi, la puntata di Casa a Prima Vista, insieme ai miei due ragazzi. (…) Passerà anche questa, tornerò senz’altro più forte di prima, ma soprattutto ti fa capire quanta gente speciale c’è intorno a te, che lavora quotidianamente, portandoti il sorriso. Entrando qui ti rendi conto di come la salute sia la vera ricchezza".

Sui social è arrivata una slavina di messaggi di affetto per Nadia che di certo la aiuteranno a trovare quella serenità necessaria per affrontare il piano terapeutico e per tornare il prima possibile sul piccolo schermo.