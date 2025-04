Casa a prima vista, spunta Moira: guanto di sfida a Ida e Mariana

Non solo Roma e Milano. Casa a Prima Vista sbarca anche in Toscana. "Abbiamo una notizia ganza da dirvi… e non è una bischerata", è l'annuncio social con cui il programma di Real Time annuncia la nuova versione e i nuovi agenti. Si tratta di Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi. Il loro debutto è previsto per lunedì 5 maggio in access prime time sul canale di Warner Bros Discovery.

Ma chi è la donna che sfiderà le milanesi Ida Di Filippo e Mariana D'Amico? Moira Quartieri vive a Pontedera (in provincia di Pisa) dove è titolare della sua agenzia immobiliare (Belfiore) che opera nella zona della Valdera e ha oltre trent’anni di carriera alle spalle. Sul suo profilo social vanta poco più di 1600 follower su Instagram e si possono notare reel di lavoro o foto di vita quotidiana e familiare.