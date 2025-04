Casa a prima vista, clamorosa svolta: ecco dove arriva il programma

Casa a Prima Vista si rinnova ed è pronto ad accogliere una nuova squadra di agenti immobiliari. Il team toscano si affiancherà ai due già esistenti: quello romano e quello milanese. Ad annunciarlo è lo stesso account social del programma televisivo in onda su Real Time: "Abbiamo una notizia ganza da dirvi... e non è una bischerata". Il nuovo trio sarà composto da Nico Tedeschi, Moira Quartieri e Matteo Nencioni e approderà sul piccolo schermo nella prossima edizione dello show: il 5 maggio.

Nell'attesa di scoprire come saranno i nuovi volti della squadra toscana di Casa a Prima Vista, il team milanese continua a regala sorrisi e spensieratezza. Ida Di Filippo ha postato un video su Instagram nel quale si vedono lei e i suoi colleghi mentre si esibiscono in un ballo virale. "L’Eurovision direttamente dal backstage di Casa a Prima Vista", il commento di Ida. Ma non finisce qui.